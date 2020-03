Thăng Bình lấy mẫu xét nghiệm 2 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid – 19

Ngày 9/3, UBND huyện Thăng Bình đã tổ chức cuộc họp khẩn với các địa phương và các ban ngành liên quan để phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Tham gia cuộc họp có ông Trần Văn Kiệm- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.

Theo báo cáo nhanh từ UBND huyện Thăng Bình, hiện địa phương có 8 người đã tiếp xúc gần với 2 công dân mang quốc tịch Anh đã có kết quả dương tính với dịch bệnh Covid-19. Đây là những lao động đang làm việc tại Vinpearl Golf Nam Hội An. Trong đó các xã Bình Giang, thị trấn Hà Lam, mỗi địa phương có 2 người. Còn lại Bình Triều, Bình Trung, Bình Qúy, mỗi xã 1 người. Riêng Vinpearl Golf Nam Hội An có 1 người. Trong 8 người này, có 7 người có thời gian tiếp xúc từ 2-3 phút với bệnh nhân, 1 trường hợp tên N.T.T.T (trú xã Bình Triều) đã tiếp xúc với 2 người mang quốc tịch Anh trong vòng 5 giờ đồng hồ. Ngay trong tối ngày 8.3, Đoàn công tác của huyện Thăng Bình đã trực tiếp chỉ đạo các địa phương có liên quan để tiến hành cách ly ngay tại nhà đối với các trường hợp trên. Làm việc với UBND huyện Thăng Bình, đại diện lãnh đạo Khu du lịch Vinpearl Nam Hội An cho hay, sau khi kiểm tra Camera, cả 2 công dân mang quốc tịch Anh chỉ đến và sử dụng dịch vụ tại sân golf từ 10 giờ 40 phút đến 16 giờ 29 phút ngày 5.3, còn lại không vào khu vực nào khác.

Cũng trong sáng ngày 9.3, Đoàn công tác của huyện Thăng Bình và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đã trực tiếp xuống nhà của chị N.T.T.T (thôn 1 xã Bình Triều) để kiểm tra tình hình sức khỏe. Tại đây, chị T. cho biết, chị là người tiếp xúc gần với 2 du khách Anh trong 5 giờ đồng hồ. Sau đó, khi quay về chị có tiếp xúc gần với anh N.V.H (xã Bình Đào) và những người thân trong gia đình. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn đã tiến hành đo thân nhiệt, kết quả T. có biểu hiện sốt 38 độ. Ngay sau khi có dấu hiệu sốt, Đoàn công tác của huyện Thăng Bình đã yêu cầu T khai báo thêm những người T. đã tiếp xúc. Yêu cầu người nhà không được tiếp xúc thêm với những người xung quanh. Đồng thời, Trung tâm y tế huyện Thăng Bình đã điều 1 xe chuyên dụng đưa T và anh H đến Bệnh viện Đa Khoa Bắc Quảng Nam để tiến hành theo dõi, cách ly và lấy mẫu xét nhiệm. Trong vòng 1-2 ngày nữa thì sẽ có kết quả của 2 trường hợp này.

Giang Biên- Trung Thực