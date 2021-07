Tham vấn ý kiến nhân dân đối với dự thảo đề án sắp xếp dân cư miền núi

Sáng 15.7, tại huyện Bắc Trà My, UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân đối với dự thảo đề án “sắp xếp dân cư vùng miền núi giai đoạn 2021-2025”. Lãnh đạo và đội ngũ già làng, người có uy tín ở các huyện Phước Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà My tham gia hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, đề án sắp xếp dân cư giai đoạn 2021-2025 là một đề án rất nhân văn, hợp lòng dân, thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là với những vùng có nguy cơ sạt lở cao. Các đại biểu cũng đề xuất tỉnh và huyện cần thành lập tổ công tác nghiên cứu địa hình, địa chất để bố trí sắp xếp dân cư tập trung ổn định, lâu dài, tránh nguy cơ gây thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân; khi quy hoạch, sắp xếp, bố trí mặt bằng, hay làm nhà cần tham khảo ý kiến nhân dân, không nên áp đặt một chiều; nên bố trí dân cư lồng ghép sẽ mang lại tính hiệu quả; ổn định, không bị xáo trộn và không mất đi phong tục tập quán; các cơ chế hỗ trợ thay thế vật liệu gỗ sang bê tông cốt thép, tre nứa để làm nhà, cần triển khai nhất quán, đồng bộ, để hạn chế đến mức thấp nhất việc tác động vào rừng, việc hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh là rất hợp lý để bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống nông thôn mới…

Sau hội nghị ở Bắc Trà My, UBMTTQVN tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức lấy ý kiến già làng, người có uy tín tại huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và tổ chức hội nghị phản biện tại tỉnh để bổ sung vào đề án quy hoạch sắp xếp dân cư trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X sắp đến.

Tấn Sỹ-Xuân Lam