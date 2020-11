THACO hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng làng mới cho đồng bào xã Trà Leng

Nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân tỉnh Quảng Nam liên tiếp phải hứng chịu các cơn bão lũ thời gian vừa qua, đặc biệt là những thiệt hại nặng nền do cơn bão số 9 gây ra, sáng 3/11 nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã đến trao tiền ủng hộ tại UBMTTQVN tỉnh để giúp người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định đời sống. Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Võ Xuân Ca tiếp và làm việc với các đoàn.

Thông qua cơ quan UBMTTQ VN tỉnh, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đã trao số tiền 5 tỷ đồng để xây dựng lại ngôi làng cho đồng bào tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Đây là nơi xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 28.10 khiến cho 55 người gặp nạn. Trong đó, 22 người chết và mất tích, 33 người may mắn thoát nạn. Đến nay, các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy làm 8 người chết và 14 người vẫn đang mất tích. Ngoài số tiền ủng hộ để giúp người dân xã Trà Leng mất nhà xây lại làng mới, trong đợt này Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải cũng hỗ trợ cho huyện Núi Thành 1 tỷ đồng; tỉnh Quảng Ngãi 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của bão số 9. Trước đó, vào đầu tháng 10.2020 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải đã hỗ trợ 3 tỷ đồng cho các tỉnh miền trung bị thiệt hại nặng do mưa bão gây ra.

Cũng trong sáng 3/11, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca cũng tiếp nhận 1,5 tỷ đồng từ Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của bão số 9. Như vậy đến nay, Quảng Nam đã tiếp nhận số tiền gần 20,5 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá 1,8 tỷ đồng từ Ban cứu trợ Trung ương và do các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước đóng góp, ủng hộ để khắc phục hậu quả của bão, lũ gây ra.

Trần Đức