Tăng vốn đầu tư tuyến ĐT607 lên 129 tỷ đồng

UBND tỉnh vừa thống nhất điều chỉnh kinh phí đầu tư cho dự án nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến ĐT 607 từ 100 tỷ đồng lên 129 tỷ đồng thực hiện từ năm 2017-2023. Đây là dự án thuộc nhóm B do Ban quản lý dự án các công trình giao thông Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Dự án nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT 607 từ Km18 đến Km22+398; hạng mục đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư từ năm 2017 và năm 2018. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý thực hiện, đoạn tuyến đường được điều chỉnh mở rộng từ 2m lên 5m dẫn đến phát sinh tăng chi phí. Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý chủ trương điều chỉnh dự án để trình Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhằm mục tiêu góp phần hoàn thiện tuyến đường ĐT607, kết nối thông suốt từ thành phố Đà Nẵng vào thành phố Hội An và vùng dự án trọng điểm của thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội thành phố Hội An và các địa phương lân cận trong tương lai.

Viết Tuyên-Đại Quang