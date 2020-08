 Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông lễ 2-9

Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ Quốc khánh 2-9 và triển khai Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường từ ngày 30-8 đến 30-9 trên phạm vi toàn tỉnh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Trọng tâm của kế hoạch là phòng ngừa và đấu tranh làm giảm tai nạn, ùn tắc giao thông; bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 được thông suốt, an toàn; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông. Phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với ngành Giáo dục-đào tạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục văn hóa và kỹ năng tham gia giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa đầu năm học. Đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh; phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng các trường học. Ban an toàn giao thông cũng yêu cầu, cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng; tổ chức trực ban, trực chiến và ứng trực theo quy định trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới; sẵn sàng điều tiết, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Viết Tuyên -Đại Quang