Tăng cường công tác quản lý người nhập cảnh và phòng chống covid-19

Trong thời gian đến, dịch bệnh COVID-19 dự báo tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới và trong khu vực, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát rất lớn; trong khi đó, cả nước đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng thời tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Lễ 30/4 – 01/5; Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 540 về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam; Công điện số 541 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa ký ban hành công văn “V/v tăng cường công tác quản lý người nhập cảnh và công tác phòng chống dịch covid19 trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30.4-1.5”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay một số nội dung chủ yếu như sau: Nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện ngay Công điện số 541của Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm nay. Vận động người dân không tập trung đông người trong dịp nghỉ Lễ, phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là với dịch bệnh, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; trong đó, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc nhập cảnh các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao người nước ngoài và công dân, lao động, học sinh Việt Nam về nước trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 – 01/5 2.

Các Sở, ngành: Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao giải quyết nhanh, thuận lợi, công khai việc đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, đưa công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; xem xét kỹ, giải quyết phù hợp các trường hợp nhập cảnh ngắn ngày, nhất là trong thời gian từ nay đến ngày 31/5/2021, trừ các trường hợp đối ngoại do Bộ Ngoại giao chủ trì. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương liên quan căn cứ năng lực tiếp nhận cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh đối với người nhập cảnh Việt Nam, để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh; tổ chức giám sát chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không để lây nhiễm trong cơ sở cách ly và từ khu vực cách ly ra cộng đồng, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Phòng khám Đa khoa Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam chuẩn bị phương án sẵn sàng điều trị bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh chủ động đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kết nối với hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia. Sau Lễ 30/4 và 01/5, giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên tại các cơ sở y tế, các khu du lịch, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, nhà ga, bến tàu, sân bay, nơi tụ tập đông người… để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

V.V.T