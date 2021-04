Tam Kỳ hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Sáng 9/4, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước 2021.

Năm 2020, Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của thành phố Tam Kỳ đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định; an sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được triển khai hiệu quả, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; văn hóa, xã hội phát triển; quốc phòng, an ninh đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh phát huy tính năng động, sảng tạo, tiêu biểu trên các lĩnh vực như: kinh tế; quản lý phát triển đô thị, văn hoá-xã hội. Thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua huy động nguồn vốn tập trung cho đầu tư xây dựng, nâng cấp, chinh trang đô thị và mở rộng triển các đô thị mới của thành phố. Trên lĩnh vực văn hoá: việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chính sách người có công được quan tâm thực hiện và đạt được kết quả tích cực, góp phần cải thiện đời sống nhân dân…

Với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, “Nhân dân và cán bộ thành phố Tam Kỳ” đã được Cụm thi đua 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tôn vinh là Đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua đồng bằng, được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tinh Quảng Nam đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020.

Dương Oanh – Minh Quân – Thảo Nguyên