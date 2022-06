Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo, từ nay đến ngày 1.7.2022, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh hoặc có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay… Từ ngày 1.7, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân.

Trường hợp chưa cần thiết, đề nghị người dân đến cơ quan Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: số 56 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Tam Kỳ và 483 Hai Bà Trưng, TP.Hội An nộp hồ sơ cấp hộ chiếu kể từ ngày 1.7.2022 để được nhận và sử dụng hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới.

Các trường hợp nộp hồ sơ cấp hộ chiếu từ ngày 18.5.2022 đến 31.5.2022, công dân vui lòng đến nhận hộ chiếu sau ngày 1.7.2022.