Tác động của dịch Covid-19, công nghiệp tháng 5 của Quảng Nam vẫn tăng gần 7%

Cũng như rất nhiều địa phương trong nước bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 quay trở lại, ngay từ đầu năm, Quảng Nam đã có nhiều biện pháp kiểm soát tốt dịch bệnh, đồng thời đưa ra các chính sách nhằm khôi phục, ổn định phát triển sản xuất… Nhờ vậy, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc, mức tăng đạt gần 7% tính đến thời điểm cuối tháng 5.

Trong các ngành có tốc độ tăng trưởng khá, 2 ngành lớn là sản xuất ô tô và thủy điện có sự tăng trưởng khá ổn định, góp phần nâng chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ. Thống kê của cơ quan chức năng, chỉ số sản xuất công nghiệp của Quảng Nam trong tháng 5 đạt mức tăng trưởng gần 7% so với tháng trước và tăng gần 38% so với tháng cùng kỳ. Tính trong vòng 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt mức tăng trên 33% so với cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu ở ba nhóm ngành lớn là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 31%, sản xuất và phân phối điện tăng 96%, cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 16%; riêng ngành công nghiệp khai khoáng giảm 8%.

Ngành công nghiệp sản xuất hàng may sẵn đạt mức tăng tới 73%; sản xuất xe có động cơ tăng vượt trội 106% so với cùng thời điểm này năm ngoái. Dù vậy, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp vẫn giảm hơn 5% so với cùng thời điểm năm trước.

