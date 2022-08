Sơ kết Đề án dữ liệu dân cư, định danh phục vụ chuyển đổi số

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, sáng nay 9/8, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá 06 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Điểm cầu Quảng Nam có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Dũng tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương tinh thần tích cực vào cuộc quyết liệt của các bộ, cơ quan, trong đó là vai trò của đồng chí Phó Thủ tướng được phân công phụ trách, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành công việc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai Đề án, trong đó phải triển khai đầy đủ các nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Tập trung ưu tiên nguồn lực hoàn thành việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng tiến độ. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình xây dựng và vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm mọi dự án công nghệ thông tin khi triển khai phải có cấu phần tương xứng về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

Qua 6 tháng triển khai Đề án 06 của Chính phủ, lực lượng công an 4 cấp xác định việc thực hiện Đề án là một trong những công tác trọng tâm của năm 2022 và những năm tiếp theo, bảo đảm 100% công dân trong độ tuổi đủ điều kiện được thu nhận căn cước công dân gắn chip, kết hợp thu nhận tài khoản định danh điện tử cho công dân và tài khoản ngân hàng khi có nhu cầu. Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các dịch vụ công của lực lượng công an nhân dân trên môi trường điện tử theo đúng tiến độ, cải cách triệt để các thủ tục, quy trình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Viết Tuyên – Trần Chiến