Chiều 3/6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an tại Hà Nội đến điểm cầu tại Công an 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị… Tại điểm cầu Quảng Nam, PCT UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng lãnh đạo công an tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh dự hội nghị.