Sơ kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03/2021 của Chính phủ

Chiều 17/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì Hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03/2019 của Chính phủ giữa các lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 năm 2021.

Việc thực hiện Qui chế phối hợp của các địa phương được triển khai đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả. Các lực lượng chức năng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, giữ vũng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong năm qua, các lực lượng chức năng đã duy trì và thực hiện hiệu quả các mô hình: Hũ gạo vì người nghèo, Hũ gạo tình thương; Phong trào nuôi heo đất vè nghĩ tình biên giới hải đảo; Tay kéo biên phòng; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; Phòng đọc biên giới; Chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau; Xuân tình nguyện-Tết yêu thương; Ngày hội bánh chưng vì người nghèo; Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân…Hội nghị cũng đã triển khai chương trình hành động của các lực lượng chức năng thực hiện Nghị định 03/2019 của Chính phủ năm 2022./.

Viết Tuyên-Minh Quân-Hữu Tiến