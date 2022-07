Sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022.

Chiều nay 15.7, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị. Đầu cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh Nguyễn Hồng Quang.

6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp áp lực về lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao do dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và tập trung nhiều đợt cao điểm nghỉ lễ như: nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, dịp 30/4 và 01/5, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình TTATGT trong 6 tháng đầu năm cơ bản được bảo đảm, số vụ và số người bị thương do TNGT tiếp tục được kéo giảm sâu.

Toàn quốc xảy ra 5.703 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.314 người, bị thương 3.690 người. So với 6 tháng đầu năm 2021, giảm 663 vụ, tăng 79 người người chết, giảm 793 người bị thương.

Tuy nhiên, vẫn còn 26 địa phương có số người chết do TNGT tăng, trong đó 12 địa phương có số người chết tăng trên 10% là Bình Định, Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Bắc Giang, Hà Nội, Hậu Giang, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Đà Nẵng, Điện Biên, Yên Bái.:.

Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 1.379.314 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền hơn 1nghìn 634 tỷ đồng, tước 144.121 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 241.900 phương tiện các loại vi phạm để xử lý.

Hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2022.

Viết Tuyên – Phúc Lâm