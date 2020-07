Sơ kết 6 tháng đầu năm về  bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 1/7, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 2020. Phó Thủ tướng TT Chính phủ-Chủ tịch UBATGT Quốc gia Trương Hòa Bình và Bộ trưởng GTVT – Phó Chủ tịch Ủy ban ATGTQG Nguyễn Văn Thể chủ trì hội nghị; đầu cầu Quảng Nam có Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, sự chỉ đạo của Chính phủ, các cấp bộ ngành Trung ương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chủ động xây dựng các kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác, kịp thời giải quyết ngay những phức tạp mới nảy sinh nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, hoạt động giao thông vận tải trên các tuyến, địa bàn diễn ra an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.242 người và 4.939 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 1.595 vụ, giảm 568 người chết và giảm 1.419 người bị thương. Đường sắt, xảy ra 44 vụ, làm chết 37 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 31 vụ, giảm 16 người chết, giảm 21 người bị thương; Đường thuỷ, xảy ra 38 vụ, làm chết 33 người, làm bị thương 4 người. So với cùng kỳ trước tăng 13 vụ, tăng 17 người chết, tăng 1 người bị thương. Hàng hải, xảy ra 7 vụ, làm chết 7 người, không có người bị thương. Va chạm giao thông, xảy ra 2.926 vụ, làm bị thương nhẹ 3.008 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.055 vụ, giảm 1.028 người bị thương nhẹ.

Mặc dù tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2020, giảm cả ba tiêu chí, nhưng con số cả ba tiêu chí vẫn còn cao. Đáng báo động là tai nạn giao thông đường thủy nội địa có chiều hướng gia tăng cả ba tiêu chí: Tăng 13 vụ, tăng 17 người chết, tăng 1 người bị thương.

Viết Tuyên-Long Phi