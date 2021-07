Sáng 9-7: Thêm 425 ca COVID-19 mới, trên 700.000 liều vắc xin Nhật Bản tặng về đến Việt Nam

Đoàn y bác sĩ 30 người của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương vừa lên đường đi hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM. Tới đây có thêm hàng ngàn y bác sĩ từ 14 tỉnh thành chi viện cho thành phố – Ảnh: BYT

Sáng 9-7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 425 ca mắc mới (BN24386-24810), gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Bình (1), An Giang (1), 423 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (350), Long An (37), Đồng Nai (15), Phú Yên (6), An Giang (5), Khánh Hòa (4), Bắc Ninh (3), Vĩnh Phúc (1), Gia Lai (1), Bạc Liêu (1); trong đó 377 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, số còn lại gần 50 ca đang điều tra dịch tễ.

Chi tiết ca mắc mới như sau

423 ca ghi nhận trong nước

– Phú Yên 6 CA BỆNH (BN24386-BN24391): là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

– Vĩnh Phúc 1 CA BỆNH (BN24392): nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã được cách ly.

– Gia Lai 1 CA BỆNH (BN24393): nam, 19 tuổi, địa chỉ tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai; có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế.

– Khánh Hòa 4 CA BỆNH (BN24394-BN24397): 3 ca liên quan đến BN17725; 1 ca đang điều tra dịch tễ.

– Bắc Ninh 3 CA BỆNH (BN24398-BN24400): có tiền sử đi về từ TP.HCM, Hà Nội, đã được cách ly.

– An Giang 5 CA BỆNH (BN24401-BN24405, BN24407): 4 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM.

– Đồng Nai 15 CA BỆNH (BN24408-BN24422): 13 ca là các trường hợp F1; 2 ca đang điều tra dịch tễ.

– Long An 37 CA BỆNH (BN24423-BN24459): 16 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 21 ca có tiền sử đi về TP.HCM.

– TP.HCM 350 CA BỆNH (BN24460-BN24809): 307 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 43 ca đang điều tra dịch tễ.

– Bạc Liêu 1 CA BỆNH (BN24810): nam, 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; liên quan đến chợ Bình Điền, TP.HCM đã được cách ly.

2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

– 1 CA BỆNH (BN22406) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 30-5 nhập cảnh Việt Nam qua và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang.

– 1 CA BỆNH (BN24401) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình: nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Ngày 19-6, từ Pháp nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay VN18 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình.

Tính đến sáng 9-7, Việt Nam có tổng cộng 22.910 ca ghi nhận trong nước và 1.900 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 21.340 ca, từ đầu mùa dịch đã có 8.950 ca khỏi bệnh.

Về vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế cho biết có thêm gần 22.650 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 8-7, tổng cộng đã thực hiện tiêm 3.983.800 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là trên 249.530 người.

Sáng nay 9-7, trên 700.000 liều vắc xin Nhật Bản tài trợ về đến Việt Nam. Đây là lô vắc xin thứ 3 do Nhật Bản tặng, tổng số 3 lô 2 triệu liều từ ngày 16-6 đến nay.

Dự kiến, trong tháng 7-2021 sẽ có khoảng 8,7 triệu liều vắc xin về Việt Nam, ưu tiên dành cho TP.HCM và các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ đang có diễn biến dịch phức tạp và một số địa phương cần duy trì phát triển kinh tế.

Đồ họa: NGỌC THÀNH