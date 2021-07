Sáng 6-7: Thêm 277 ca mắc COVID-19, TP.HCM có 230 ca, lập trung tâm điều hành xét nghiệm

Bản tin 6h ngày 6-7 có 277 ca mắc mới (BN21036-21312), đều là ca ghi nhận trong nước tại: TP.HCM (230), Phú Yên (18), Đồng Nai (11), An Giang (10), Hưng Yên (5), Vĩnh Long (2), Hà Nam (1); trong đó 228 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Phú Yên: 18 ca bệnh (BN21036, BN21038-BN21054): là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 3, 4-7 dương tính với COVID-19.

Hà Nam: 1 ca bệnh (BN21037): nam, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 5-7 dương tính với COVID-19. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nam.

Vĩnh Long: 2 ca bệnh (BN21055-BN21056): 1 ca là trường hợp F1; 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền – TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 5-7 dương tính với COVID-19.

Hưng Yên: 5 ca bệnh (BN21657-BN21061): 3 ca là các trường hợp F1; 2 ca liên quan đến công ty tại huyện Yên Mỹ. Kết quả xét nghiệm ngày 5-7 dương tính với COVID-19. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

Đồng Nai: 11 ca bệnh (BN21062-BN21072): 5 ca liên quan đến chợ Hóc Môn – TP.HCM; 4 ca liên quan đến chợ Bình Điền – TP.HCM; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

An Giang: 10 ca bệnh (BN21073-BN21082): 8 ca là các trường hợp F1; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 5-7 dương tính với COVID-19.

TP.HCM: 230 ca bệnh (BN21083-BN21312): 186 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 44 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Tính đến sáng 6-7, Việt Nam có tổng cộng 19.441 ca ghi nhận trong nước và 1.871 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 17.871 ca, trong đó có 5.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam.

Có 8 tỉnh thành không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng.

Ngày 5-7 đã có thêm gần 13.990 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tính đến 16 giờ ngày 5-7, tổng cộng đã thực hiện tiêm trên 3.903.100 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là gần 226.860 người.

Về các hoạt động chống dịch, Bộ Y tế cho biết TPHCM dự kiến thành lập Trung tâm điều hành xét nghiệm, do 1 phó chủ tịch UBND TP phụ trách nhằm phân bổ lực lượng linh hoạt. Mỗi quận/huyện bổ sung thêm 10-30 nhân lực chuyên điều tra truy vết, tùy theo tình hình dịch bệnh của từng quận huyện để đẩy nhanh tốc độ truy vết.

Tỉnh Bình Phước triển khai thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp lần 1 cho toàn bộ người lao động trong các khu công nghiệp, từ 7h sáng nay 6-7.

Tại tỉnh Đồng Nai, từ 0 giờ ngày 5-7, các chốt chặn kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra, yêu cầu trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 đối với tất cả công dân đến từ TP.HCM và tỉnh Bình Dương. Tỉnh Sóc Trăng ngưng phục vụ tại chỗ dịch vụ ăn uống từ 12h ngày 5-7.

Bộ Y tế cũng dẫn thông tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thế giới đang trong “giai đoạn vô cùng nguy hiểm” của đại dịch COVID-19, do sự xuất hiện biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. Biến thể Delta hiện đã có mặt ở ít nhất 98 quốc gia trên thế giới và vô cùng nguy hiểm, do nó vẫn biến đổi và đang “thống trị” ở nhiều quốc gia.

WHO cho biết hiện đã có 3 tỉ liều vắc xin được phân phối trên thế giới, song chưa đầy 2% trong số này được đưa tới các nước nghèo. WHO ước tính thế giới vẫn cần tới 11 tỉ liều để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng.