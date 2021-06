Sáng 28-6: 62/97 ca mắc COVID mới ở TP.HCM, đề nghị thí điểm ‘hộ chiếu vắc xin’ ở Phú Quốc

Đo nhiệt độ cho người đến tiêm chủng tại TP.HCM – Ảnhh: Bộ Y tế

Bản tin 6h ngày 28-6 có 97 ca mắc mới (BN15644-15740), đều là ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (62), Phú Yên (10), Nghệ An (9), Long An (6), Bắc Ninh (4), Lạng Sơn (2), Quảng Ninh (2), Bắc Giang (2); trong đó 94 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 28-6, Việt Nam có tổng cộng 13.971 ca ghi nhận trong nước và 1.769 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 12.401 ca, trong đó có 3.545 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ.

Có 10 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hòa Bình, Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ. Số ca điều trị khỏi từ đầu mùa dịch là 6.319 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

– 10 ca bệnh (BN15644-BN15647, BN15673-BN15678) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 26-27 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2.

– 4 ca bệnh (BN15648-BN15651) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu 4 – Tiền An, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 26-27 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2.

– 2 ca bệnh (BN15652-BN15653) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27-6 dương tính với SARS-CoV-2.

– 2 ca bệnh (BN15654-BN15655) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh: là F1 của BN14245, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 27-6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

– 6 ca bệnh (BN15656-BN15661) ghi nhận tại tỉnh Long An: 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 26-27 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Long An.

– 9 ca bệnh (BN15662-BN15667, BN15669-BBN15671) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 26-27 tháng 6 dương tính với SARS-CoV-2.

– 2 ca bệnh (BN15668, BN15672) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả. Kết quả xét nghiệm ngày 27-6 dương tính với SARS-CoV-2.

– 62 ca bệnh (BN15679-BN15740) ghi nhận tại TP.HCM: 51 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 6 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ – Tân Phú, 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Tân Phú Trung – Củ Chi, 1 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Có thêm gần 87.400 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 27-6. Tính đến 16 giờ ngày 27-6, tổng cộng đã thực hiện tiêm trên 3.386.600 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là trên 157.130 người.

Tại cuộc làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế vừa qua, đại diện tỉnh Kiên Giang cho biết Phú Quốc là thành phố biển, đảo đầu tiên của Việt Nam, có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh, và nhiều lợi thế để thu hút phát triển du lịch mang tầm cỡ quốc tế.

Thời gian qua Phú Quốc đã và đang phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Du lịch thực sự phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng định hướng của Chính phủ, với lượt khách bình quân mỗi năm tăng 28%, trong đó khách quốc tế tăng hơn 45%. Nhiều thương hiệu du lịch lớn trên thế giứoi đã quan tâm, đầu tư tạo nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên từ năm 2020 đến nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành kinh tế mũi nhọn của Phú Quốc bị ảnh hưởng nặng nề, lượt khách du lịch năm 2020 giảm 30,6% so với cùng kỳ, khách du lịch quốc tế giảm 76,1% so với cùng kỳ.

Để từng bước khôi phục ngành kinh tế mũi nhọn của Phú Quốc, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh cũng như tăng trưởng chung của cả nước trong điều kiện bình thường mới, từng bước mở cửa kết nối lại giao thương với các nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh, UBND tỉnh kiến nghị cho phép tỉnh Kiên Giang thực hiện thí điểm đón khách du lịch Nga đã được tiên vắc xin phòng COVID-19 đến Phú Quốc nghỉ dưỡng.

Khách du lịch sẽ đến theo mô hình “Du lịch cách ly khép kín”, thông qua các chuyến bay thuê bao, nghỉ tại một địa điểm, hạn chế di chuyển. Sau đó sẽ tiến hành đánh giá và cho phép mở rộng đón khách du lịch từ các nước đã hoàn thành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Theo thông tin từ Phú Quốc, ngoài khách Nga, Phú Quốc có tiềm năng đón khách từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… có “hộ chiếu vắc xin” và du lịch theo mô hình khép kín như trên.