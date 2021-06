Sáng 27-6: 40 ca mắc COVID-19 mới ở TP.HCM, cả nước 50 ca

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bản tin 6h sáng của Bộ Y tế cho biết ngày 27-6, có 50 ca mắc mới (BN15276-15325), đều là ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (40), Long An (7), Bắc Giang (3); trong đó 43 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Tính đến 6h ngày 27-6, Việt Nam có tổng cộng 13.565 ca ghi nhận trong nước và 1.760 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 11.995 ca, trong đó có 3.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số ca điều trị khỏi từ đầu mùa dịch là 6.137 ca.

Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng là: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ.

Có 12 tỉnh thành không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Cần Thơ.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Bắc Giang: 3 ca bệnh (BN15276-BN15278) là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 26-6 dương tính với SARS-CoV-2.

Long An: 7 ca bệnh (BN15279-BN15285): 4 ca là F1 của BN14919, 1 ca liên quan đến ổ dịch Công ty may Dinsen, 2 ca là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25, 26-6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Long An.

TP.HCM: 40 ca bệnh (BN15286-BN15325): 18 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến Công ty Trung Sơn, 18 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Tân Phú Trung – Củ Chi, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 25 và 26-6 dương tính với SARS-CoV-2.

Người dân tiêm vắc xin AstraZeneca tại điểm tiêm nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, quận 11, TP.HCM trưa 22-6 – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Có thêm trên 211.700 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 26-6. Tính đến 16h ngày 26-6, tổng cộng đã thực hiện tiêm gần 3,3 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là gần 155.500 người.

Hôm nay 27-6 là tròn 2 tháng kể từ khi bắt đầu đợt dịch này, với số ca mắc mới ghi nhận được đã gấp 4 lần gần 1 năm rưỡi trước đó (tính từ tháng 1-2020 đến 27-4-2021), số tử vong, số tỉnh thành ghi nhận ca mắc, số người phải cách ly… đều tăng.

Các chuyên gia đánh giá chủng virus gây bệnh đợt này (chủng Delta) có những thay đổi khiến bệnh lây nhanh hơn, tỉ lệ bệnh nhân chuyển nặng cao hơn, các đợt dịch trước 70-80% bệnh nhân không có triệu chứng, đợt này tỉ lệ không có triệu chứng giảm xuống còn 42%, số còn lại có các triệu chứng từ nhẹ đến nặng và rất nặng.