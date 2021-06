Sáng 21-6, 33/47 ca COVID-19 mới ở TP.HCM, 100 đoàn kiểm tra làm việc ở TP.HCM

Tiêm chủng cho công nhân tại Công ty May Nhà Bè, TP.HCM hôm 20-6 – Ảnh: Bộ Y tế

Bản tin 6h ngày 21-6 của Bộ Y tế cho biết có 47 ca mắc mới (BN13212-13258), gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Dương. 46 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (33), Bắc Giang (5), Bắc Ninh (4), Tiền Giang (2), Nghệ An (1), Trà Vinh (1); trong đó 41 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Tính đến 6h ngày 21-6, Việt Nam có tổng cộng 11.559 ca ghi nhận trong nước và 1.699 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 9.989 ca, trong đó có 2.445 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 20 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

46 ca ghi nhận trong nước

Bắc Ninh: Ca bệnh BN13212-BN13215: đang điều tra dịch tễ. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Nghệ An: Ca bệnh BN13216 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nam, 6 tuổi, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN12644, đã được cách ly.

Bắc Giang: Ca bệnh BN13217-BN13221 ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Tiền Giang: Ca bệnh BN13222-BN13223 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: là F1 của BN11784, đã được cách ly. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang.

TP.HCM: Ca bệnh BN13224-BN13256: 29 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Trà Vinh: Ca bệnh BN13258: nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã được cách ly. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh.

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh: Ca bệnh BN13257, nam, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 19-6, từ Pháp nhập cảnh sân bay Vân Đồn – Quảng Ninh trên chuyến bay VN18 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hải Dương. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Bộ Y tế cũng cho biết có thêm gần 61.000 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 20-6. Tính đến 16h ngày 20-6, tổng cộng đã thực hiện tiêm trên 2,42 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là gần 122.000 người.

Từ hôm nay 21-6, TP.HCM sẽ tổ chức 100 đoàn kiểm tra để đánh giá nguy cơ và hướng dẫn phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, nhằm chủ động phòng dịch, đảm bảo vừa sản xuất, vừa chống dịch tại TP.HCM. Các đoàn sẽ chấm điểm nguy cơ và yêu cầu các nhà máy, doanh nghiệp thuộc nhóm nguy cơ cao khắc phục sớm để ngăn dịch xâm nhập.

Từ sáng nay, TP.HCM sẽ triển khai tiêm chủng cho công nhân Công ty PouYuen với 56.000 công nhân, riêng tại công ty này có 100 điểm tiêm với 20.000 công nhân được tiêm chủng/ngày. Dịp này, toàn TP.HCM có 1.000 điểm tiêm với công suất thông báo là 200.000 người được tiêm/ngày.

Hôm nay 21-6 là gần 2 tháng tính từ đầu đợt dịch (từ 27-4), với số mắc tính từ ngày 27-4 đến nay xấp xỉ 10.000 ca, gấp 3 lần thời gian từ đầu vụ dịch (tháng 1-2020) đến 27-4-2021. Tuy nhiên có một chút tín hiệu tích cực, khi số mắc sáng 21-6 ghi nhận được có giảm so với con số trung bình tương tự trong gần 1 tháng nay, kể từ khi đợt dịch này vào cao điểm.