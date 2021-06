Sáng 20-6 TP.HCM 46 ca mắc COVID-19 mới, Việt Nam sắp có 1,6 triệu liều vắc xin

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (thứ 2 từ phải) kiểm tra điểm phong toả thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM – Ảnh: Bộ Y tế

Bộ Y tế cho biết sáng 20-6 ghi nhận có 78 ca mắc mới (BN12901-12978), gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang. 76 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (46), Bắc Giang (20), Bắc Ninh (7), Nghệ An (3); trong đó 71 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 20-6, Việt Nam có tổng cộng 11.289 ca ghi nhận trong nước và 1.689 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay: 9.719 ca, trong đó có 2.280 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 22 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Số ca điều trị khỏi tính từ đầu mùa dịch là 5.054 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

76 ca ghi nhận trong nước

– Ca bệnh BN12901-BN12903 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

– Ca bệnh BN12904-BN12910 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 5 ca là các trường hợp F1, 1 ca liên quan đến ổ dịch Vân Dương, 1 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

– Ca bệnh BN12911-BN12914, BN12917-BN12932 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

– Ca bệnh BN12933-BN12978 ghi nhận tại TP.HCM: 41 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

– Ca bệnh BN12915-BN12916 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Ngày 19-6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 19-6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Trong ngày 19-6 có thêm trên 122.000 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tính đến 16 giờ ngày 19-6, tổng cộng đã thực hiện tiêm gần 2,36 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là trên 115.300 người.

Thông tin cũng cho hay có thể tuần đầu tiên của tháng 7 sẽ có thêm 1,6 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 về Việt Nam. Tháng 7 Việt Nam cũng sẽ tiếp nhận thêm ít nhất là 1 lô vắc xin Pfizer.