Sáng 14-7: TP.HCM ghi nhận 666 ca, 208 ca đang điều tra dịch tễ

Tính từ 18h chiều 13-7 đến 6h sáng 14-7, Bộ Y tế xác nhận 909 ca mắc mới (BN34501-35409) gồm 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Định.

Trong số 905 ca ghi nhận trong nước, nhiều nhất vẫn tại TP.HCM (666 ca), Đồng Nai (80), Khánh Hòa (44), Bến Tre (43), Bà Rịa – Vũng Tàu (19), Phú Yên (18), Vĩnh Long (17), Ninh Thuận (4), Tây Ninh (4), Kiên Giang (2), Huế (2), An Giang (2), Bắc Ninh (2), Sóc Trăng (1), Bình Định (1); trong đó 688 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

666 ca (BN34747-BN35412) ghi nhận tại TP.HCM gồm 458 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 208 ca đang điều tra dịch tễ.

Tính đến 6h sáng 14-7, Việt Nam có tổng cộng 33.460 ca ghi nhận trong nước và 1.949 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 31.890 ca, trong đó có 6.779 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 11 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hòa Bình.

Có 7 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Đắk Nông, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Đã tiêm chủng hơn 4 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19

Có thêm trên 20.550 người được tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 trong ngày 13-7. Như vậy tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.079.066 liều vắc xin ngừa COVID-19, trong đó số người đã được tiêm 1 mũi là 3.795.182 người, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 283.884 người.

Chiều 13-7, Sở Y tế TP.HCM đã có quyết định hướng dẫn mới về cách ly, theo quyết định này, việc cách ly sẽ thực hiện theo các mức khác nhau. Cụ thể, tại khu vực nguy cơ rất cao (khu vực phong tỏa), các gia đình có F1 đang cách ly tại nhà phải có biển báo và hàng rào mềm, toàn bộ các thành viên đều không được ra khỏi nhà.

Trường hợp có nhiều F1 lưu trú trong một khu vực phong tỏa như nhà trọ, ký túc xá, khu dân cư, sẽ áp dụng quy chế cách ly khu vực đó như với khu cách ly tập trung.

Với các khu vực có nguy cơ thấp hơn, áp dụng cách ly F1 tại nhà với điều kiện cách ly theo hướng dẫn ngày 27-6 của Bộ Y tế nhưng “nới” về điều kiện, như không cần phòng riêng cho nhân viên y tế khám, lấy mẫu.

Đặc biệt có một thay đổi đáng chú ý nữa, TP.HCM chính thức cho phép thí điểm bệnh nhân COVID-19 (F0) không triệu chứng là nhân viên y tế được cách ly tại nhà và tự theo dõi, báo cáo sức khỏe hằng ngày.

Trường hợp F0 khác đang điều trị tại bệnh viện nhưng nếu tải lượng virus qua xét nghiệm ngày thứ 10 thấp, không còn khả năng lây nhiễm thì chuyển về cách ly tại nhà, tiếp tục xét nghiệm vào ngày thứ 14 và 21.

Các F1 ở vùng nguy cơ rất cao không đủ điều kiện theo tiêu chí của Bộ Y tế thì chuyển cách ly tập trung, nhưng thời gian cách ly giảm xuống còn 7 ngày thay vì 14 ngày như trước.

Đây là những thay đổi đáng kể về quy chế cách ly, áp dụng riêng với TP.HCM, quy chế này đã tính đến những yêu cầu an toàn, phòng dịch theo các chuyên gia là “an toàn” và hợp lý trong điều kiện số ca mắc tăng tại TP.HCM, trong khi vẫn giảm áp lực cho bệnh viện.

Cụ thể về số sa ghi nhận trong nước sáng 14-7:

– 2 ca (BN34501-BN34502) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang có tiền sử đi về từ TP.HCM; đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước, đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

– 2 ca (BN34503-BN34504) ghi nhận tại tỉnh An Giang: 1 ca là F1 của BN29826 đã được cách ly từ trước; 1 ca đang điều tra dịch tễ.

– 2 ca (BN34505-BN34506) ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế: là các trường hợp liên quan đến BN19572, đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

– 1 ca (BN34507) ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng: nam, 26 tuổi, có tiền sử đi về từ TP.HCM; đã chủ động khai báo y tế.

– 18 ca (BN34508-BN34509, BN34517-BN34519, BN34583, BN34592, BN34597, BN34603-BN34605, BN34608, BN34617, BN34625-BN34626, BN34628, BN34633, BN34638) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu phong tỏa.

– 43 ca (BN34510-BN34511, BN34516, BN34520-BN34528, BN34530, BN34532, BN34535-BN34537, BN34557-BN34582) ghi nhận tại tỉnh Bến Tre gồm: 30 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu phong tỏa; 12 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Long An.

– 4 ca (BN34512-BN34515) ghi nhận tại tỉnh Ninh Thuận: 3 ca là F1 của BN26635 đã được cách ly từ trước; 1 ca có tiền sử đi về từ Đồng Nai, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước.

– 4 ca (BN34529, BN34531, BN34533-BN34534 ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: 1 ca là F1 của BN30535 đã được cách ly từ trước; 1 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền; 2 ca đang điều tra dịch tễ.

– 44 ca (BN34584-BN34591, BN34593-BN34596, BN34598-BN34602, BN34609-BN34616, BN34618-BN34624, BN34627, BN34629-BN34632, BN34634-BN34637, BN34639-BN34641) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: là các trường hợp liên quan đến BN17725, trong khu cách ly và khu vực phong tỏa.

– 2 ca (BN34606-BN34607) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ; 1 ca liên quan đến ổ dịch khu 3 – Tiền An.

– 17 ca (BN34650-BN34666) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 16 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM.

– 80 ca (BN34667-BN34746) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 43 ca liên quan đến chợ cá Hóa An; 23 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 9 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 5 ca đang điều tra dịch tễ.

Cả ngày 13-7, Việt Nam ghi nhận 2.301 ca mắc mới

Trong đó gồm 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4), Thanh Hóa (1).

2.296 ca ghi nhận trong nước gồm có tại TP.HCM nhiều nhất (1.797 ca), Bình Dương (186), Long An (130), Đồng Tháp (31), Bà Rịa – Vũng Tàu (27), Phú Yên (26), Vĩnh Long (23), Đồng Nai (12), Bến Tre (11), Hà Nội (8 ), Hưng Yên (8 ), Tây Ninh (5), Cần Thơ (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Kiên Giang (3), Quảng Ngãi (2), Bình Thuận (2), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Nghệ An (1), Lào Cai 1), Bình Phước (1), Thanh Hóa (1); trong đó 2.095 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 30.985 ca, trong đó có 6.779 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.