Sáng 10-7, TP.HCM ghi nhận 520 ca mới

Kiểm tra người đi lại trên đường khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt – Ảnh: T.L.

Tính từ 18h ngày 9-7 đến 6h sáng 10-7, Bộ Y tế ghi nhận có 598 ca mắc mới (BN26011-26608) với 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Trong 593 ca ghi nhận trong nước, tại TP.HCM có 520 ca, Đồng Nai (18), Khánh Hòa (15), Bà Rịa – Vũng Tàu (11), An Giang (10), Phú Yên (8 ), Bình Phước (4), Bến Tre (2), Hà Nội (2), Thanh Hóa (2), Tây Ninh (1); với 409 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

520 ca (BN26048, BN26090-BN26608) ghi nhận tại TP.HCM gồm 436 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa và 84 ca đang điều tra dịch tễ.

2 ca (BN26031-BN26032) ghi nhận tại Hà Nội là các trường hợp F1, đã được cách ly.

18 ca (BN26072-BN26089) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai gồm 12 ca là các trường hợp F1; 6 ca liên quan đến chợ Bình Điền, TP.HCM.

11 ca (BN26013-BN26020, BN26022-BN26024) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 6 ca là các trường hợp F1; 5 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM.

25 ca (BN26052-BN26053, BN26055-BN26059, BN26061-BN26068) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa liên quan đến BN17725, đã được cách ly.

8 ca (BN26044-BN26051, BN26060) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

10 ca (BN26033-BN26035, BN26037-BN26043) ghi nhận tại tỉnh An Giang gồm 4 ca là các trường hợp F1; 5 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương.

2 ca (BN26069-BN26070) ghi nhận tại tỉnh Bến Tre có tiền sử đi về TP.HCM.

2 ca (BN26021, BN26025) ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã được cách ly.

4 ca (BN26026, BN26030, BN26054, BN26071) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước gồm 2 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM.

1 ca (BN26027) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế.

Tính đến 6h ngày 10-7, Việt Nam có tổng cộng 24.696 ca ghi nhận trong nước và 1.912 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 23.126 ca, trong đó có 6.210 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân khỏi bệnh từ đầu mùa dịch là 8.984 ca.

Có 13 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Lào Cai, Thái Bình.

Có 12 tỉnh thành không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Kiên Giang, Đắk Nông.

Gần 36.000 người tiêm ngừa COVID-19 trong ngày 9-7

Về thông tin tiêm chủng, có thêm hơn 35.910 người được tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 trong ngày 9-7.

Tính đến 16h chiều 9-7, Việt Nam đã thực hiện tiêm gần 4.010.790 liều vắc xin ngừa COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là hơn 258.270 người.

Sáng nay (10-7) chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 toàn quốc dự kiến kéo dài từ nay đến hết tháng 4-2022 chính thức khởi động. Mục tiêu là tối thiểu 50% người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin trong năm 2021, đến hết quý 1-2022, con số này là 70%.

Chiến dịch sẽ được triển khai tại tất cả xã, phường trên toàn quốc.

Đối tượng tiêm ngừa được mở rộng, toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo hướng dẫn của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế.

1.625 ca mắc mới trong ngày 9-7

Trong ngày hôm qua đã ghi nhận 1.625 ca mắc mới, trong đó có 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh (3), Quảng Nam (2), Thái Bình (1), An Giang (1), Kiên Giang (1), Đồng Tháp (1).

Trong 1.616 ca ghi nhận trong nước, nhiều nhất là tại TP.HCM (1.229 ca), Long An (77), Bình Dương (73), Tiền Giang (34), Đồng Nai (32), Đồng Tháp (32), Khánh Hòa (29), Phú Yên (28), Bắc Ninh (15), Bắc Giang (10), Trà Vinh (8), Hưng Yên (8), Quảng Ngãi (7), Cần Thơ (6), An Giang (5), Bà Rịa – Vũng Tàu (4), Hậu Giang (4), Vĩnh Phúc (2), Bạc Liêu (2), Hà Nội (2), Sóc Trăng (2), Gia Lai (1), Lâm Đồng (1), Thanh Hóa (1), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1); trong đó 1.359 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.