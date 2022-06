Ngày 22.6, UBND xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên tiến hành ra quân giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn.

Xã Duy Sơn là một trong những địa bàn có nhiều phức tạp về trật tự an toàn giao thông, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán cho đến việc lắp đặt các bảng hiệu quảng cáo che khuất tầm nhìn… Mặc dù, lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở và yêu cầu người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường…

Qua đợt ra quân lần này, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính 20 trường hợp không chấp hành, buộc tháo dỡ biển báo quảng cáo, mái che và các trường hợp khác vi phạm hành lang an toàn giao thông. Qua đây góp phần chấn chỉnh, xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, sắp xếp, chỉnh trang trên các tuyến đường nhằm thay đổi diện mạo, xây dựng nếp sống văn minh, sạch đẹp.

Phi Thành