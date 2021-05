Quảng Nam: xử phạt 340 triệu đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Từ ngày 29.04 đến hết ngày 21.5, Công an tỉnh Quảng Nam đã xử lý 320 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid 19, với số tiền xử phạt là 340 triệu đồng.

Trong đó, tập trung ở tuần cao điểm, ra quân xử phạt các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid 19, vi phạm thông điệp 5k của Bộ Y tế, từ ngày 10 đến 17.5, công an Quảng Nam đã xử phạt 206 trường hợp, với số tiền xử phạt 215 triệu đồng. Chỉ riêng ngày 17.5, công an phát hiện và xử lý 36 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt 40 triệu đồng; nhắc nhở hơn 320 trường hợp về thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh. Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 9.5 đến nay, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai 33 điểm chốt chặn, với trên 300 cán bộ, chiến sĩ được huy động thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch Covid 19 trên tuyến quốc lộ trọng điểm và các cửa ngõ ra vào địa phận Quảng Nam. Trước và trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19 đang được duy trì nghiêm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.

LONG PHI – TRẦN CHIẾN