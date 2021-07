Quảng Nam – triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Nam vừa triệt xóa thành công đường dây hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn. Đây là chiến công đầu tiên của lực lượng Phòng An ninh mạng chỉ sau 2 ngày thành lập đơn vị.

Bắt 6 đối tượng liên quan

Ngày 6-7, Phòng An ninh mạng, CA tỉnh phối hợp Công huyện Duy Xuyên và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet thắng thua bằng tiền. Qua đó, bắt 6 đối tượng liên quan gồm: Huỳnh Trọng Lễ, Vũ Quốc Khương, Nguyễn Trần Mạnh Quốc, Nguyễn Ngọc Tuấn, Đoàn Ngọc Yên cùng trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên và Nguyễn Anh, trú quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Trong đó Lễ là đối tượng cầm đầu đường dây. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Huỳnh Ngọc Lễ sử dụng mạng internet chia tài khoản thành 6 tài khoản Agen, 32 tài khoản Member để giao cho nhiều người đánh bạc với Lễ dưới hình thức cá độ bóng đá thắng, thua bằng tiền dựa vào các trận bóng trong vòng chung kết giải vô địch các quốc gia Châu Âu (Euro).

Từ ngày 17-6-2021 đến khi bị bắt, người chơi cá cược tổng cộng 4.350 lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc thể hiện trong tài khoản là gần 1.175.000 đô (quy ước 1 đô =50 ngàn đồng, tổng số tiền tổ chức cá cược là trên 50 tỷ đồng).