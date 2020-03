Quảng Nam: triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020 nhằm đẩy mạnh việc ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm.

Theo đó, các hoạt động kiểm tra, hậu kiểm đã góp phần ngăn chặn và xử lý nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm. Qua đó có những đề xuất giúp các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tuyến tỉnh và các địa phương có chỉ đạo, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những sự cố về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm… Trong năm 2020, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai 03 đợt kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đó là: dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020; Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020; Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; triển khai hoạt động kiểm tra, hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm; đánh giá trách nhiệm đơn vị, cá nhân trong thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo.

LONG PHI