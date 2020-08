Quảng Nam thiết lập 62 điểm chốt chặn phòng chống Covid-19

Công an tỉnh cho biết, lực lượng Công an tỉnh và công an các địa phương đã tổ chức 62 điểm chốt chặn theo quyết định của UBND tỉnh và UBND các cấp nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Trong ngày 2.8, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát trên 19.000 phương tiện (giảm khoảng 6.300 phương tiện so với ngày 1.8); đo thân nhiệt cho gần 20.300 trường hợp (giảm trên 6.000 trường hợp); khai báo y tế trên 8.000 trường hợp, trong đó khoảng gần 3000 người đến từ TP.Đà Nẵng. Với trường hợp những người từ Tp Đà Nẵng về Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19: trường hợp người từ Đà Nẵng về Quảng Nam đến nay đã qua 14 ngày không có dấu hiệu viêm họng, ho, sốt… đang cách ly tại nhà thì không xét nghiệm, tiếp tục ở nhà, theo dõi sức khỏe; trường hợp người từ Đà nẵng về Quảng Nam sau ngày 18/7/2020 thì phải cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Giao Sở Y tế có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương triển khai thực hiện vấn đề này.

Xuân Hiếu