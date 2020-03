Quảng Nam: thêm 22 khách nước ngoài hoàn thành thời gian cách ly

Quán triệt mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, những ngày qua, Quảng Nam cập nhật và triển khai các Văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia Phóng chống Dịch Covid-19 và Bộ Y tế; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Cập nhật đến 12h00 ngày 28/3, bộ phận chức năng đã giám sát và tiếp tục lấy 42 mẫu bệnh phẩm gởi xét nghiệm; nâng tổng số mẫu xét nghiệm đã được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam lên 705 mẫu. Ngoài trừ 3 mẫu dương tính là những bênh nhân thứ 31, 33 và 57; 631 mẫu đã có kết quả âm tính, trong đó có 41 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân người Đan Mạch – tức là bệnh nhân spps 167 đều có kết quả xét nghiệm âm tính; và hiện vẫn còn 71 mẫu đang chờ kết quả. Số đàn chờ kết quả này hầu hết các trường hợp là người nhập cảnh lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ngoài 22 người hoàn thành thời gian 14 ngày cách ly theo quy định, đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam hiện vẫn còn 58 người đang thực hiện cách ly tại các điểm cách ly tập trung được tỉnh bố trí. Tất cả những trường hợp đang cách ly này đều có tình trạng sức khỏe bình thường.

Bệnh nhân dương tính với Covid-19 thứ 33 tại Việt Nam – một trong 3 ca nhiễm Covid-19 ở Quảng Nam được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế hiện cũng đã ra viện.

Liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 167, là nữ 20 tuổi, người Đan Mạch, đến Hội An từ ngày 19-23/3, ở khách sạn Backpacker (250 Cửa Đại- Hội An). Từ ngày 26/3, Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh Quảng Nam phối hợp với thành phố Hội An giám sát, lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung 41 người tiếp xúc gần với du khách này tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hội An, trong đó có 10 người Việt Nam và 31 người nước ngoài. Đồng thời, tiếp tục xác minh lịch trình của du khách này tại Hội An để tiếp tục xử lý.