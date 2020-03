Quảng Nam thành lập 8 chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm về phòng, chống dịch Covid-19; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa có Quyết định thành lập 8 chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh.

Các chốt gồm:

Chốt 1: Khu vực ngã ba Đại Hiệp (thuộc tuyến quốc lộ 14B, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc);

Chốt 2: Khu vực chân đèo Lò Xo (thuộc tuyến quốc lộ 14B, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn);

Chốt 3: Khu vực trước bến xe Bắc Quảng Nam (thuộc tuyến quốc lộ 1A, khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn);

Chốt 4: Khu vực ngã ba Thống Nhất (thuộc tuyến ĐT603B, tổ 3, khối phố An Bàng, phường Cẩm An, TP.Hội An);

Chốt 5: Khu vực vòng xuyến Tam Hiệp (thuộc địa bàn huyện Núi Thành);

Chốt 6: Nút giao thông nối tuyến quốc lộ 40B và cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (thuộc xã Tam Thái, huyện Phú Ninh);

Chốt 7: Nút giao thông nối tuyến quốc lộ 14E và cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (thuộc xã Bình Quý, huyện Thăng Bình);

Chốt 8: Nút giao thông nối tuyến ĐT609 và cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (thuộc xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, xây dựng phương án, kế hoạch phân công lực lượng, đảm bảo điều kiện thực thi nhiệm vụ tại các điểm chốt. Các chốt có nhiệm vụ kiểm soát y tế đối với người vào địa bàn tỉnh trên các phương tiện giao thông vận tải; đồng thời xử lý, đề xuất xử lý đối với các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

Nguồn: baoquangnam.vn