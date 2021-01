Quảng Nam – tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, tiết kiệm

Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị 07/CT-TU về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh. Đề cao trách nhiệm của mọi người dân; sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch năm 2021.Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu, đảm bảo các điều kiện cần thiết để nhân dân đón tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm phục hồi, khắc phục hậu quả, kịp thời triển khai sản xuất vụ đông xuân 2020 – 2021.Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 phải đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương, bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước. Tăng cường tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của tỉnh trong thời gian qua, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp tết; tuyên truyền, cổ động trực quan về xuân Tân Sửu 2021 và các ngày lễ lớn trong năm.

V.V.T