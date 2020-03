Quảng Nam tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID -19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 27/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh, bao gồm hoạt động của các câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông, tennis, bida, phòng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ, yoga; các cơ sở kinh doanh dịch vụ trị liệu, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe cùng nhiều hoạt động tụ tập đông người khác. Thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt hưởng ứng, chung tay cùng chính quyền phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương chậm triển khai quyết định.

T ại khu vực Quảng trường 24/3, nơi tập trung khá đông các hàng quán. Hầu hết các quán đều treo biển tạm dừng phục vụ tại chổ chỉ áp dụng hình thức bán mang đi hoặc ship hàng đến tận nơi khi khách có nhu cầu. Nhiều quán café, trà sữa nhượng quyền vốn thu hút rất đông các bạn trẻ đến thư giãn vào cuối tuần đã đóng cửa, tạm nghỉ bán.

Bên cạnh một số cơ sở tự giác thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh thì vẫn còn một số đơn vị kinh doanh không thực hiện. Câu lạc bộ bida là một trong các loại hình phải tạm dừng theo quyết định nhưng sáng nay câu lạc bộ bida Minh Phúc trên đường Lê lợi thuộc phường An Mỹ vẫn hoạt động bình thường và khá đông khách đến chơi. Chủ cơ sở này cho biết chưa nhận được thông báo của UBND phường nên không tạm dừng hoạt động. Còn đại diện lãnh đạo phường An Mỹ cho biết do sáng nay cúp điện nên thông báo đến người dân bị chậm trễ.

Tạm dừng các hoạt động có yếu tố tập trung đông người, UBND tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất đề nghị của Công an tỉnh về việc tạm dừng thực hiện cấp đổi Chứng minh nhân dân vào thứ 7 hằng tuần tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kể từ ngày hôm nay để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xuân Hiếu-Quốc Thành