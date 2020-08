Quảng Nam siết chặt kiểm soát người về từ vùng dịch trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2

Sáng 25/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với công an tỉnh, công an một số địa phương và các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về kết quả hoạt động của các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian đến.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, các chốt chặn được thành lập ngay sau khi có chủ trương của UBND tỉnh và đã duy trì hoạt động tốt cho đến thời điểm hiện tại. Các lực lượng đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, phối hợp tốt cùng công an các địa phương, lực lượng y tế, đoàn viên thanh niên… thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát, kê khai y tế. Qua theo dõi, dù áp lực kiểm soát vẫn còn rất lớn, lượng phương tiện di chuyển lớn, song các chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch phát huy được vai trò đặc biệt quan trọng nơi tuyến đầu. Công an tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, kịp thời hỗ trợ để tăng cường công tác kiểm tra chống dịch. Tại buổi làm việc, đại diện Công an các địa phương như Đại Lộc, thị xã Điện Bàn và một số ban ngành cũng đã kiến nghị nhiều nội dung, trong đó thống nhất việc duy trì hoạt động các điểm chốt chặn, tăng cường lực lượng nhằm thực hiện nghiêm ngặt hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát, nhất là người về từ vùng dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận và tuyên dương những thành tích mà các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn đã đạt được thời gian qua, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát, ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Trần Văn Tân nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9. Chính vì vậy, để đảm bảo các điều kiện an toàn cho kỳ thi diễn ra thành công, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm việc kiểm soát người và phương tiện. Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 5/9, Quảng Nam sẽ kiên quyết ngăn chặn người từ vùng dịch vào địa bàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, đề nghị ngành công an huy động, bố trí lực lượng đảm bảo các chốt kiểm soát hoạt động xuyên suốt 24/24, các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh tiếp tục vào cuộc đồng bộ nhằm duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm chốt chặn trong thời điểm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2.

Xuân Thịnh – Trần Chiến