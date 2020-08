Quảng Nam – phát hiện 49 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong 3 quán karaoke giữa mùa Covid

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam vừa kiểm tra phát hiện 48 người sử dụng trái phép chất ma túy, 01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại 3 cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn tỉnh.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện khách thuê sử dụng dịch vụ karaoke dương tính với chất ma túy.

Vào lúc 00h45’sáng 24/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Karaoke NICE xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Qua kiểm tra 10/11 người gồm 07 nam và 03 nữ là khách thuê sử dụng dịch vụ karaoke dương tính với chất ma túy.Trước đó, vào lúc 00h15’ngày 19/7/2020, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Karaoke Quang Vinh Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Qua kiểm tra phát hiện 24 người gồm 19 nam là khách thuê hát và 05 nữ là nhân viên của cơ sở karaoke sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thành phố Tam Kỳ, lúc 03h30’ngày 26/7/2020, đơn vị chức năng Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Karaoke LEVEL 279 Trần Cao Vân, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Qua kiểm tra phát hiện 14 người sử dụng trái phép chất ma túy.Lực lượng Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính của các chủ cơ sở kinh doanh karaoke, điều tra khởi tố 03 đối tượng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 02 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Xuân Mai