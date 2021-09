Quảng Nam phấn đấu năm 2025 có 113 xã duy trì nâng chuẩn nông thôn mới

Sáng nay (28/9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 và triển khai Đề án đến năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp.

Hiện nay, bình quân chung số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn của toàn tỉnh 194 xã là 15,9 tiêu chí/xã, tăng 4,46 tiêu chí so với năm 2015 và tăng 13,3 tiêu chí so với năm 2010; có 113 xã/194 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 58%, vượt 2 xã so với mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020 đã đề ra. Chương trình xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu có 165 thôn được công nhận đạt chuẩn, vượt mục tiêu đề ra 32 thôn; có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Đại Hiệp, Duy Trinh, Duy Phước, Cẩm Thanh, Quế Phú và 01 xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam có 206 sản phẩm OCOP của 171 chủ thể được UBND tỉnh công nhận 3 sao trở lên, trong đó có 179 sản phẩm 03 sao, 26 sản phẩm 04 sao, 01 sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Tổng nguồn vốn Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 hơn 3.100 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 2 nghìn tỷ đồng và 1.555 tỷ đồng cho xây dựng xã nông thôn mới. Giai đoạn 2021-2025 phấn đấu có 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 113 xã duy trì nâng chuẩn nông thôn mới; 39 xã không còn dưới 15 tiêu chí; 99 xã nâng cao xã nông thôn mới và 28 xã nông thôn mới kiểu mẫu; hai huyện Duy Xuyên và Phú Ninh đạt huyện nông thôn mới nâng cao; có 4 huyện nông thôn mới: Tiên Phước, Núi Thành, Nông Sơn và Quế Sơn; trong đó, huyện Tiên Phước đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Viết Tuyên-Đại Quang