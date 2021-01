Quảng Nam phấn đấu đạt nguồn thu 16.000 tỷ đồng

Tỉnh Quảng Nam phấn đấu thu nội địa sẽ đạt 16.000 tỷ đồng, phấn đấu giảm 2.000 hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%. Đây là những mục tiêu trọng tâm cần đạt được trong chương trình công tác năm 2021.

Trong năm 2021, UBND tỉnh đề ra một số mục tiêu: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh 2010) tăng 6,5-7%; Tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP chiếm trên 30%; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.350 tỷ đồng, bằng 95,4% so với thực hiện năm 2020; trong đó thu nội địa 16.000 tỷ đồng, tăng 2,1%. Phấn đấu có thêm ít nhất 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 122 xã. Để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2021, UBND tỉnh đưa ra 10 nhóm giải pháp trọng tâm: Tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục nhanh hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra; Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; thực hiện hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; Triển khai và thực hiện tốt công tác Quy hoạch; Triển khai mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số, chính quyền số tỉnh gắn với đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; Sớm phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư; thúc đẩy việc đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; Tiếp tục thực hiện ba nhiệm vụ đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2016-2020; Đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức huy động, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách; Phát triển mạnh kinh tế biển và vùng đồng bằng ven biển; chú trọng đầu tư phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi; Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội.

Xuân Hiếu