Quảng Nam: mười nghìn suất ăn miễn phí chia sẻ với lực lượng tuyến đầu

Chung tay cùng chính quyền và người dân Quảng Nam phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 18/8 đến nay, Khách sạn TUI Blue Nam Hội An phối hợp với Nhà hàng Spece Việt thực hiện các suất ăn miễn phí dành tặng cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam và trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam.

Suất ăn miễn phí dành tặng các y bác sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại các cơ sở tuyến đầu chống dịch.

Với 3 đơn vị, gồm: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam và trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam, gần 1 tuần qua, mỗi ngày TUI Blue Nam Hội An và Spece đã cung cấp gần 400 suất ăn trưa và tối. Đây là việc làm cụ thể hóa kế hoạch TUI Blue Nam Hội An đảm nhận cung cấp miễn phí 10 nghìn suất ăn cho các y bác sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại các cơ sở tuyến đầu chống dịch so Tập đoàn Thiên Minh cam kết với UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam.

Các suất ăn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và an toàn được chính tay đầu bếp của Khách sạn TUI Blue Nam Hội An và Nhà hàng Spece chế biến.

Suất ăn được chính tay đầu bếp của Khách sạn TUI Blue Nam Hội An và Nhà hàng Spece chế biến, với thực đơn đa dạng, được thay đổi hằng ngày nhằm đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và an toàn…Để triển khai các suất ăn, ngoài nguồn kinh phí mua sắm nguyên liệu được trích từ quỹ phúc lợi của đơn vị và từ nguồn vận động toàn thể cán bộ nhân viên luân phiên nhau thực hiện vào thời gian xuống ca. Đặc biệt, khách sạn còn vận động du khách là những chuyên gia làm việc tại các doanh nghiệp thuộc địa bàn Khu KTM Chu Lai, đang lưu trú tại khách sạn tham gia.

Hiền Viên – Xuân Thịnh