Quảng Nam là 1 trong 9 tỉnh thành đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số

6 tháng đầu năm, kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu hồi phục, dù tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn đạt trên 30.910 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế – GRDP tăng 11,7%… Là một trong 9 tỉnh, thành phố của cả nước có tốc độ tăng trưởng 2 con số, đứng thứ 5 so với cả nước và cao nhất vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng.

Đây là mức tăng cao trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Trong số này, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng gần 34%, riêng công nghiệp tăng tới trên 41%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng hơn 3%; chỉ riêng khu vực dịch vụ giảm hơn 0,5%;

So với các tỉnh trong khu vực Kinh tế trọng điểm miền Trung, Quảng Nam có mức tăng trưởng cao nhất. Tuy nhiên, mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2021 chỉ tăng gần 0,8% so với cùng kỳ năm 2019 – trước thời điểm diễn ra dịch bệnh. Điều này cho thấy sự thích nghi, khả năng chống chịu và xu thế phục hồi nền kinh tế trên địa bàn tỉnh trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã có tiến triển, song mức tăng trưởng này vẫn chưa cao trong điều kiện bình thường. Quy mô nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt gần 51.973 tỷ đồng, đứng vị trí thứ 2 sau Đà Nẵng. Cơ cấu GRDP thời gian này, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng trên 15%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm gần 35%; khu vực dịch vụ chiếm 32%…Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng ước tính 6 tháng đầu năm 2021 đạt khá tăng trên 33% so với cùng kỳ năm 2020; tăng trưởng mạnh ở lĩnh vực công nghiệp với mức tăng trên 41% do tình hình sản xuất công nghiệp có xu hướng phục hồi trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo đã có dấu hiệu khởi sắc và dần thích nghi với trạng thái “bình thường mới”.