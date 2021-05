Quảng Nam họp báo công bố kết quả bầu cử

Hôm nay 28/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh tổ chức họp báo thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và kết quả bầu cử đại biêu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của UBBC tỉnh, cuộc bầu cử lần này đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh covid 19 ảnh hưởng trực tiếp đến công tác triển khai bầu cử, như: tiếp xúc cử tri, công tác tổ chức bầu cử trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch. Tuy nhiên, nhờ quá trình chỉ đạo điều hành của Tỉnh uỷ, UBBC tỉnh được thực hiện, triển khai chu đáo; thông tin bầu cử luôn được cập nhật kịp thời và báo cáo đúng tiến độ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử luôn được đảm bảo. Trên địa bàn tỉnh có 1.532 khu vực bỏ phiếu, số cử tri đi bầu đạt 99,94%; có 10 huyện số cử tri đi bầu đạt 100%, 24 khu vực bỏ phiếu sớm được tổ chức chu toàn, 100% cư tri khu vực biển giới cũng hoàn thành nghĩa vụ công dân trong ngày hội bầu cử.

ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; với cơ cấu, thành phần: nữ là 16/57 người (chiếm tỷ lệ 28,07%); dân tộc thiểu số 9/57người (15,8%); ngoài Đảng 5/57 người (8,77%); tái cử 29/57 người (50,88%). ĐB HĐND cấp huyện có 563 trúng cử; ở cấp xã có 5302 ứng viên trung cử ĐB HĐND khoá này. Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao sự đồng hành của báo chí trong các sự kiến lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong cuộc bầu cử ĐBQH, HĐND tỉnh các cấp vừa qua; Báo chí đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đóng góp nhiều ý kiến sát đáng, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Danh sách 57 ĐBHĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa trúng cử.

1 Nguyễn Tri Ấn – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành

2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

3 Mai Kim Bình – Phó Bí thư TT Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy BCH Quân sự tỉnh

4 Võ Xuân Ca – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam

5 Đặng Thị Quỳnh Chi -Bác sỹ, Phó khoa Khoa Nội thận-tiết niệu-nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

6 Nguyễn Chín – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

7 Lê Chơi – Phó Bí thư TT Thành ủy Hội An

8 Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam

9 Nguyễn Văn Diệu – Phó Trưởng ban VHXH, HĐND tỉnh

10 Phạm Văn Đốc – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Phước

11 Nguyễn Đức -UVTT, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách, HĐND tỉnh

12 Huỳnh Thị Thùy Dung – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

13 Nguyễn Công Dũng – TUV, Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên

14 Nguyễn Đức Dũng – UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

15 Lê Văn Dũng – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy

16 Nguyễn Viết Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, Chi nhánh Quảng Nam

17 Nguyễn Mạnh Hà – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

18 Trần Thị Mỹ Hạnh – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương VN, Chi nhánh Quảng Nam

19 Nguyễn Hảo – Bí thư Huyện ủy Đại Lộc

20 La Lim – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Giang

21 Dương Thị Thanh Hiền -Ủy viên BCH Đảng bộ VP. HĐND tỉnh, Phó Chánh Văn phòng

22 Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn

23 Trần Nam Hưng – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

24 Đinh Văn Hươm – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

25 Lưu Thị Lan – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Quảng Nam

26 Nguyễn Thị Thu Lan – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

27 Hoàng Văn Mẫn – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam

28 BhLing Mia – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tây Giang

29 Nguyễn Thị Phú Mỹ – Phó Giám đốc xí nghiệp Mây tre lá xuất khẩu Âu Cơ, Núi Thành

30 Đặng Tấn Phương – Phó Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh

31 Nguyễn Hồng Quang – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

32 Lê Thụy Kim (Hòa thượng Thích Phước Minh) – Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Quảng Nam

33 Lê Thị Minh Tâm – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

34 Trần Văn Tân – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

35 Vũ Văn Thẩm – TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh

36 Lê Duy – Phó Bí thư TT Huyện ủy Đông Giang

37 Nguyễn Công Thanh – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

38 Nguyễn Thị Tuyết Thanh – TUV, Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My

39 Lê Trí Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh

40 Phạm Thị Thanh – UVBCHTW Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn

41 Phan Xuân Thanh -Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở KHĐT

42 Lâm Quang Thành -Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính

43 Phan Thị Thanh Thảo – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính

44 Phan Thanh Thiên – Bí thư Chi bộ cơ quan UBKT, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

45 Đoàn Văn Thông – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phước Sơn

46 Trần Thị Bích Thu – UVTT, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh

47 Phùng Thị Thương – Phó Bí thư TT Huyện nủy Nam Trà My

48 Đặng Thị Lệ Thủy – TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

49 Nguyễn Đình Tiên – Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh

50 Hà Đức Tiến – Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh

51 Nguyễn Văn Tỉnh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức

52 Nguyễn Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

53 Bùi Văn Trí – Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội CCB tỉnh

54 Trần Úc – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn

55 Trần Xuân Vinh – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

56 Đinh Nguyên Vũ – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn

57 Phan Công Vỹ – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình.