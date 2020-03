Quảng Nam: hoàn thành hợp nhất các chi cục thuế, đầu mối chi cục thuế khu vực giảm còn 10 đơn vị

Quảng Nam đã có thêm 6 chi cục thuế tiến hành thủ tục hợp nhất, hoàn thành kế hoạch hợp nhất các Chi cục Thuế trên địa bàn tỉnh từ 18 đơn vị, xuống còn 10 hiện nay.

Đợt hợp nhất này, Cục Thuế Quảng Nam đã tiến hành các thủ tục hợp nhất Chi cục Thuế Tam Kỳ và Chi cục Thuế Phú Ninh thành Chi cục Thuế Tam Kỳ – Phú Ninh, do Ông Phạm Đình Dũng giữ chức vụ Chi cục trưởng; Hai Chi cục Thuế Điện Bàn và Duy Xuyên hợp nhất thành Chi Cục Thế khu vực Điện Bàn – Duy Xuyên, do Ông Trần Quang Mai giữ chức vụ Chi cục trưởng; hai Chi cục Thuế Phước Sơn và Nam Giang hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Phước Sơn – Nam Giang, do Ông Ka Lâu Den giữ chức vụ Chi cục trưởng. Như vậy, 3 Chi cục Thuế khu vực: Tam Kỳ – Phú Ninh; Điện Bàn – Duy Xuyên và Phước Sơn – Nam Giang chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 02/3/2020. Mọi công việc giao dịch của Người nộp thuế vẫn tiến hành thông suốt, địa bàn các huyện nơi không có trụ sở Chi cục Thuế khu vực vẫn bố trí bộ phận tiếp nhận hồ sơ thủ tục thuế bình thường.

Như vậy, qua 2 lần sắp xếp hợp nhất, đến nay Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chỉ còn 10 Chi cục Thuế, giảm 8 Chi cục Thuế, giảm 8 Chi cục trưởng, giảm 35 Đội thuế và giảm 35 Đội trưởng; và giảm 110 công chức do nghỉ chế độ và không tuyển mới.

Hiền Viên – Trung Hiếu