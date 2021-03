Trong đợt mưa lũ vừa qua, ngoài thiệt hại về người và hạ tầng cơ sở, một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam đã thiệt về cây keo và cây cao su khoảng ba ngàn tỷ đồng. Tại huyện Nam Trà My, một phần diện tích trồng sâm non của bà con Xê Đăng bị hư hại. Hiện nay, trạm dược liệu của tỉnh Quảng Nam và trạm dược liệu của huyện Nam Trà My tiến hành hỗ trợ, cấp phát cây sâm giống để bà con 7 xã vùng cao khôi phục ngay diện tích sâm bị hư hại do mưa lớn gây ra.