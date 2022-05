Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 21/5, tại thành phố Tam Kỳ, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ Bế mạc và trao giải Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật công an nhân dân nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022) – Vòng loại bảng thi số 5.