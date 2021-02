Quảng Nam được bầu 7 đại biểu Quốc hội, giảm 1 đại biểu so với khóa trước

Ngày 26.1.2021, tại Công văn số 651, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức phân bổ số lượng, cơ cấu và thành phần ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Nam. Theo đó, tổng số ĐBQH tỉnh khóa XV được bầu là 7 đại biểu, giảm 1 đại biểu so với khóa XIV. Trong đó, có 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương và 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Đối với đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, theo cơ cấu định hướng là 3 đại biểu, gồm: 1 lãnh đạo chủ chốt tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu đoàn thanh niên; và 1 đại biểu do địa phương giới thiệu, ưu tiên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, sản xuất kinh doanh…

Thông tin đến đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh cho biết, cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, gồm người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử là 2 người (thuộc dân tộc Cơ Tu); phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người; đại biểu ngoài Đảng 1 người; đại biểu tái cử 3 người . Thảo luận tại hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều thống nhất với cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH tỉnh khóa XV. Quảng Nam có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV, để đảm bảo mỗi đơn vị bầu cử có số dư 2 theo quy định, do đó, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu 13 người để cử tri tỉnh bầu chọn 7 người tham gia ĐBQH khóa XV. Riêng về cơ cấu quy định ĐBQH tỉnh khóa XIV tái cử 3 người, hội nghị đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội có sự điều chỉnh cho phù hợp vì thực tiễn Quảng Nam chỉ còn 2 đại biểu đang sinh hoạt, công tác trên địa bàn.

V.V.T