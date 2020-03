Quảng Nam đã có kết quả 37/40 mẫu xét nghiệm, đều âm tính với Covid-19

Chiều 9.3, tại TP.Hội An, Sở Y tế có buổi làm việc để thông tin tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Hai thông tin về tình hình dịch bệnh tại buổi làm việc. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Trong số 40 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm thì đến thời điểm bây giờ (16 giờ chiều) đã có 30 trường hợp có kết quả âm tính, số còn lại chưa có kết quả xét nghiệm”.

Sở Y tế thông tin, liên quan lịch trình di chuyển của 2 du khách người Anh bị dương tính với Covid-19 tại Đà Nẵng có đi đến sân golf ở thị xã Điện Bàn, ngành chức năng đã xác định có 13 trường hợp tiếp xúc. Cụ thể có 2 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 1 trường hợp hiện có dấu hiệu sốt đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam; các trường hợp còn lại đang cách ly tại nhà.

Bên cạnh đó, do trong lịch trình di chuyển 2 du khách người Anh cũng ghé sân golf ở huyện Thăng Bình nên đã xác định được 21 trường hợp tiếp xúc. Trong đó có 11 trường hợp tiếp xúc gần. Cụ thể có 8 trường hợp ở Thăng Bình và 1 trường hợp ở Quế Sơn đã được cách ly tại cơ sở y tế riêng; 2 trường hợp đã về Huế và đang cách ly tại nhà. Trong số trường hợp tiếp xúc gần này có 1 người có dấu hiệu sốt đã được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hội An. Còn lại 10 trường hợp tiếp xúc xa (trú huyện Duy Xuyên) đã được đề nghị cách ly tại nhà.

Ông Nguyễn Văn Hai thông tin, về trường hợp dương tính Covid-19 thứ 30 ở Huế, hiện Quảng Nam đã nắm thông tin và cách ly tại khách sạn đối với 28 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân đó, do đoàn khách này có di chuyển đến du lịch tại Hội An. Bên cạnh đó, có 1 đoàn khách khác liên quan đến ca bệnh Covid-19 thứ 30 cũng đã được thông báo đề nghị cách ly tại chỗ khi họ rời Huế đến Hội An.

Ngoài ra, liên quan đến 2 du khách Anh dương tính với Covid-19 tại Đà Nẵng, đã có thêm 1 tài xế lái xe và 1 hướng dẫn viên du lịch có tiếp xúc với các bệnh nhân trên đã tự giác đến cách ly tại Bệnh viện Hội An, hiện không có dấu hiệu bệnh lý.

* Khoảng 19 giờ 50 tối nay, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh cho hay có thêm 7 trường hợp cho kết quả âm tính. Như vậy trong 40 người được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm thì có 37 ca âm tính.

Nguồn: baoquangnam.vn