Quảng Nam: công bố quyết định thành lập thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức

Sáng 25/2, huyện Hiệp Đức tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về việc thành lập thị trấn Tân Bình. Dự lễ có sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Phan Thái Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và đông đảo cán bộ, bà con nhân dân địa phương.

Quang cảnh buổi lễ.

Thị trấn Tân Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số thị trấn Tân An và xã Quế Bình để thành lập thị trấn Tân Bình. Thị trấn Tân Bình có diện tích trên 23km2, dân số 6.240 người, với 6 khối phố: An Đông, An Tây, An Nam, Bình An, Bình Hòa và Phước Sơn. Sau khi sắp xếp, huyện Hiệp Đức có 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Tân Bình và các xã Bình Lâm, Quế Thọ, Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Thăng Phước, Bình Sơn, Quế Lưu, Sông Trà, Phước Trà và Phước Gia. Thị trấn được thành lập đã giảm được 1 đơn vị hành chính cấp xã, giảm biên chế hành chính đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tại buổi lễ, huyện ủy Hiệp Đức công bố quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn, chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn mới Tân Bình.

Phát buổi tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng hoan nghênh tinh thần làm việc tích cực của huyện Hiệp Đức để sáp nhập thành lập đơn vị hành chính mới. Trên cơ sở là đô thị loại 5, cộng với xã nông thôn mới sáp nhập để xây dựng một thị trấn có quy mô lớn, đồng bộ về hạ tầng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng: Hiệp Đức cần quản lý tốt hiện trạng và lập quy hoạch tổng thể với tầm nhìn chiến lượt để phân kỳ đầu tư, phát triển thành trung tâm kinh tế-văn hóa-chính trị của huyện; từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân.

Trung Hiếu – Trần Chiến