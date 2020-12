Quảng Nam – bắt xe tải chở số lượng lớn hàng hóa nước ngoài nhập lậu

Ngày 29/12/2020, đại diện lãnh đạo phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ, xử lý 1 xe tải chở số lượng hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Lúc 18h 30 phút ngày 27/12/2020, tại Km 180 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, tổ công tác phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Bộ Công an tiến hành dừng xe tải biển kiểm soát 75 C- 05581 do tài xế Nguyễn Đại Dương điều khiển, qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhập lậu gồm: 20 Ti vi màn hình tinh thể lỏng, 156 kg nho sấy khô, 22 thùng thuốc nhuộm tóc, dưỡng tóc, 559 kg bít tất các loại, 592 kg phụ tùng xe máy các loại, 43 đèn trang trí các loại và nhiều hàng hóa khác. Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ và do nước ngoài sản xuất; các loại dầu dưỡng tóc, thuốc nhuộm tóc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo khai nhận của tài xế Nguyễn Đại Dương đang vận chuyển số hàng hóa nói trên từ tỉnh Thừa Thiên Huế vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Mai – Minh Tuấn