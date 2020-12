Quảng Nam – bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an TP Tam Kỳ, vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Trương Văn Hiệp, Sn 1987 trú huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk và Trần Lâm Trí, SN 1986 trú xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước để điểu tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra của Công an TP Tam Kỳ, do không có tiền để chuộc xe trả cho 1 người khác mà trước đó Hiệp đã mượn cầm cố, Hiệp đã cùng Trí dàn cảnh lừa mượn xe để tiếp tục đem đi cầm cố lấy tiền. Ngày 25/11/2020 Hiệp hẹn gặp anh Nguyễn Phùng Phước Thịnh, trú TP Hội An ở 1 quán Cà fe tại TP Tam Kỳ, lúc này Hiệp đang ngồi cùng Trí. Tại đây, Hiệp mượn xe máy Excite của Thịnh để đưa cho Trí đi có việc. Thịnh ở lại TP Tam Kỳ chờ Trí trả xe máy nhưng đến hết ngày 26/12 vẫn không thấy Trí trả xe. Khi về TP Hội An, Thịnh nhiều lần gọi điện cho Hiệp đòi xe thì được Hiệp thông tin là Trí đã đem xe của Thịnh đi cầm cố và yêu cầu nếu Thịnh muốn lấy xe thì chuẩn bị tiền để Hiệp dẫn đi chuộc xe. Tuy nhiên, Thịnh liên hệ gặp trực tiếp thì Hiệp tránh mặt không gặp.Với thủ đoạn trên, 2 đối tượng đã lừa lấy xe của anh Thịnh đem cầm cố được 5 triệu đồng để chuộc xe mượn trước đó và chia nhau tiêu xài. Được biết, Hiêp và Trí đều là đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Xuân Mai