Quảng Nam 201 sản phẩm OCOP gia đoạn 2018-2020

Sáng 28/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và Phó Giám đốc Sở NN&PT nông thôn – Ngô Tấn chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020”. Triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Ơn, Trưởng tư vấn Chương trình OCOP Quảng Nam giai đoạn 2018 -2020 cùng các chuyên gia tư vấn OCOP các tỉnh, thành trong cả nước và đại diện các chủ thể OCOP trên địa bàn tỉnh tham dự.

Giai đoạn 2018-2020, tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 là 281.4 tỷ đồng. Qua 03 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hệ thống tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP các cấp tỉnh, huyện, xã được xây dựng, củng cố, kiện toàn. Số lượng sản phẩm dự kiến được công nhận đạt 3 sao trở lên là 210 sản phẩm, đạt 91,3% so với mục tiêu đề án; các chủ thể tham gia ngày càng mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất mới phục vụ sản xuất; chất lượng sản phẩm dần được nâng cao. Đặc biệt khâu an toàn, vệ sinh thực phẩm được chú trọng; mẫu mã, bao bì, nhãn mác được cải tiến; việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại được quan tâm; doanh thu, lợi nhuận bình quân của chủ thể được gia tăng hơn so với trước khi tham gia Chương trình.

Tại hội nghị, các chuyên gia tư vấn OCOP đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm để triển khai hiệu quả chương trình OCOP trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó nhấn mạnh vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu có tính chất quyết định đến kết quả thực hiện Chương trình. Công tác vận động, tuyên truyền trên nhiều phương tiện, dưới nhiều hình thức làm thay đổi nhận thức, cách tiếp cận mới về phát triển kinh tế khu vực nông. Đầu tư tập trung, tránh dàn trải, tập trung cho phát triển phát triển sản phẩm chủ lực theo chuỗi liên kết, theo hướng gia tăng giá trị để phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương.

Dương Oanh-Phúc Lâm