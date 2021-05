Quản lý chặt chẽ các trường hợp chuyên gia nước ngoài và thân nhân xin phép nhập cảnh vào làm việc

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp và thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc; để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế – xã hội vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, quản lý chặt chẽ hơn nữa các trường hợp chuyên gia nước ngoài và thân nhân xin phép nhập cảnh vào làm việc tại Quảng Nam; UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các ngành, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các Công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn mình phụ trách lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xin phép nhập cảnh cho chuyên gia người nước ngoài và thân nhân vào làm việc tại tỉnh Quảng Nam đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành; lưu ý thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm việc rà soát, xem xét kỹ nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mời, đón, sử dụng người nước ngoài (chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao) vào làm việc tại Quảng Nam; chú ý việc xác nhận, xác thực người nhập cảnh của các doanh nghiệp phải đảm bảo đúng đối tượng ưu tiên nhập cảnh theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Tăng cường nắm thông tin, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ, danh sách chuyên gia và thân nhân đủ điều kiện nhập cảnh và kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhập cảnh đảm bảo đúng quy định. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra hồ sơ cấp giấy phép lao động đối với các lao động người nước ngoài để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các dấu hiệu vi phạm, làm giả hồ sơ, ngăn chặn triệt để tình trạng chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trái phép, không đúng đối tượng. Sở Y tế thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh; tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp, chuyên gia nước ngoài và thân nhân tuân thủ nghiêm túc các biện pháp, yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau khi nhập cảnh để đảm bảo an toàn theo đúng quy định hiện hành.