Ngày 2/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã ký Quyết định số 2096 Về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Hội An.

Theo đó, phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Hội An, cụ thể như sau: Thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 và triển khai ngay các hoạt động tại Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 (trừ hoạt động điều trị) ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn thành phố Hội An. Khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời khối phố Tân Mỹ (cũ), nay là một phần khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An – khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, khoảng 145 hộ, 764 nhân khẩu. Cụ thể: – Phạm vi: Đông Bắc giáp đường Lạc Long Quân; Đông Nam giáp đường Mai An Tiêm, Tây Nam giáp đường bê tông ven sông Đế Võng và Tây Bắc giáp đường quy hoạch khu dân cư Tân Thịnh – Tân Mỹ. – Thời gian thực hiện: 14 ngày từ 00 giờ ngày 03/8/2020.

T.H