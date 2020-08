Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ về tình hình dịch covid 19

Sáng 20/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có buổi làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ về tình hình dịch covid 19 trên địa bàn. Tham dự có đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hiện nay thành phố Tam Kỳ đã thực hiện lấy 7.341 mẫu xét nghiệm, trong đó có 3 ca dương tính và 2.579 mẫu đang chờ kết quả. Đồng thời, Tam Kỳ cũng đã hoàn thành việc lấy mẫu người tiếp xúc với F1, và những người đi từ vùng dich trở về. UBND Tam Kỳ đã thành lập 5 cơ sở cách ly tập trung, đang vận hành 2 khu đó là Trung tâm y tế thành phố và Trường Trung cấp nghề Kinh tế- Kỹ thuật và đào tạo cán bộ hợp tác xã Miền Trung- Tây Nguyên. Hiện nay, địa phương đang tạm thời phong tỏa 3 khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19, gồm: một phần khu chợ Tam Kỳ, Khu vực chợ Vườn Lài và tổ 4,5,6, khối phố Mỹ Đông, Phường An Mỹ; được bố trí lực lượng trực 24/24 , hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn.Thành phố Tam Kỳ đã khai báo y tế được 86.496 người, cài đặt phần mềm ứng dụng Bluezone là 38.300 người. UBND thành phố Tam Kỳ tăng cường chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố phối hợp UBND xã, phường tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp người dân đi về từ vùng có dịch; tiếp tục theo dõi các trường hợp cách ly tại nhà; theo dõi các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Trong ngày 16/8 đã tổ chức lấy mẫu ở phường Tân Thạnh, ngày 17/8/2020 tiếp tục lấy mẫu ở phường An Xuân; Chỉ đạo Công an thành phố thành lập các điểm chốt chặn để kiểm soát người đi về từ Đà Nẵng và từ Thành phố Tam Kỳ đi Đà Nẵng; các xã phường thực hiện quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, giao các tổ giám sát cộng đồng theo dõi kỹ; xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quyết định cách ly tại nhà.

Ly Lan – Trần Chiến